Alisson Santos | Tutto è possibile…e noi siamo sulla strada giusta

Alisson Santos, esterno brasiliano del Napoli, ha condiviso sui social la sua soddisfazione per la vittoria contro il Cagliari. Ha scritto che tutto è possibile e che la squadra sta seguendo la strada giusta. Il giocatore ha evidenziato il suo entusiasmo e fiducia nel percorso della squadra, senza approfondire dettagli o motivazioni.

“Tutto è possibile. e noi siamo sulla strada giusta! +3”, è il commento del calciatore partenopeo caricando la squadra in vista dei prossimi impegni. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. La fortuna ti aspetta con un sorriso e un jackpot pronto a premiare la tua audacia oggi stesso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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