La ’Solitudine’ di Battara | l’ultimo romanzo
Un nuovo romanzo intitolato “Solitudine” è stato pubblicato da Minerva edizioni. Lo ha scritto lo scrittore ferrarese Giacomo Battara. Il libro rappresenta l’ultimo lavoro dell’autore e si aggiunge alle sue pubblicazioni. La pubblicazione è stata annunciata di recente e il testo è disponibile nelle librerie e online. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sui temi trattati nel romanzo.
Si chiama ’ Solitudine ’ il nuovo romanzo, edito da Minerva, dello scrittore ferrarese Giacomo Battara. Un viaggio introspettivo che affronta i nodi dell’esistenza umana, "che sono – dice l’autore – anche i miei". Un volume che rappresenta una ulteriore tappa di un percorso, "iniziato nel 2014, con ’La follia di Gregorio’ dove andavo ad affrontare la diversità come follia". Proseguito con ’L’altra metà di me’ (2016), "dove il conflitto tra bene e male faceva i conti con la coscienza", ’L’ultima stazione’ (2018) "con il tema dell’abbandono al centro", e ’Avvisaglie d’infinito’ (2023), "dialogo tra uomo e angelo custode, con quest’ultimo a raccontare la tua vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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