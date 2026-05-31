La ’Solitudine’ di Battara | l’ultimo romanzo

Notizia in breve

Un nuovo romanzo intitolato “Solitudine” è stato pubblicato da Minerva edizioni. Lo ha scritto lo scrittore ferrarese Giacomo Battara. Il libro rappresenta l’ultimo lavoro dell’autore e si aggiunge alle sue pubblicazioni. La pubblicazione è stata annunciata di recente e il testo è disponibile nelle librerie e online. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sui temi trattati nel romanzo.