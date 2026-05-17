La timidezza delle chiome l’ultimo romanzo di Marco Sagliocchi

È uscito il nuovo romanzo di Marco Sagliocchi, intitolato “La timidezza delle chiome”. La narrazione si concentra su cosa accade quando un autore si trova a perdere il controllo sulla propria creazione più nota. La storia si svolge tra le pagine di questo libro, senza che siano fatte ipotesi o deduzioni sul motivo di questa perdita di controllo. La pubblicazione è avvenuta di recente e il testo si inserisce nel panorama letterario attuale.

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NAPOLI – Cosa succede quando un autore perde il controllo della sua creatura più celebre? È tra le pagine di questo romanzo che si nasconde la risposta. Dal 6 maggio arriva in libreria, edito da De Nigris Editore, “La timidezza delle chiome”, l’ultima opera di Marco Sagliocchi. Lo scrittore, che vive e lavora a Napoli, torna con una storia intensa che scava nel rapporto tra padri e figli e nell’identità, spesso tormentata, di chi vive di scrittura. Al centro della narrazione troviamo un uomo sospeso tra due silenzi: quello di un editore che preme per il nuovo capitolo di una saga di successo e quello di Teador Crilua, il personaggio che gli ha donato la fama, ma che ora sembra essersi rifugiato in un mutismo ostinato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “La timidezza delle chiome”, l’ultimo romanzo di Marco Sagliocchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “La timidezza delle chiome”, il nuovo romanzo di Marco SagliocchiUna storia intensa su paternità, identità e fragilità creative, ambientata tra mare, pineta e rapporti umani sospesi Cosa accade quando uno scrittore... "Notti nere", l’ultimo romanzo di Marco Vichi al Castello di PoppiArezzo, 5 marzo 2026 – Sabato 7 marzo alle ore 15,30 il Castello di Poppi ospita la presentazione di "Notti nere", l’ultimo romanzo di Marco Vichi. #Segnalazione #Romanzo: La timidezza delle chiome di Marco Sagliocchi, edito De Nigris Editore @denigriseditore. buonalettura.altervista.org/segnalazione-l… #libri #leggere #lettori #passioneperlalettura x.com La timidezza delle chiome, il nuovo romanzo di Marco SagliocchiUna storia intensa su paternità, identità e fragilità creative, ambientata tra mare, pineta e rapporti umani sospesi ... lopinionista.it La timidezza delle chiome, di Marco SagliocchiLa timidezza delle chiome, il nuovo libro di Marco Sagliocchi: trama, significati psicologici e l'analisi dell'autore. lagazzettadellospettacolo.it