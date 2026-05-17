La timidezza delle chiome l’ultimo romanzo di Marco Sagliocchi
È uscito il nuovo romanzo di Marco Sagliocchi, intitolato “La timidezza delle chiome”. La narrazione si concentra su cosa accade quando un autore si trova a perdere il controllo sulla propria creazione più nota. La storia si svolge tra le pagine di questo libro, senza che siano fatte ipotesi o deduzioni sul motivo di questa perdita di controllo. La pubblicazione è avvenuta di recente e il testo si inserisce nel panorama letterario attuale.
NAPOLI – Cosa succede quando un autore perde il controllo della sua creatura più celebre? È tra le pagine di questo romanzo che si nasconde la risposta. Dal 6 maggio arriva in libreria, edito da De Nigris Editore, “La timidezza delle chiome”, l’ultima opera di Marco Sagliocchi. Lo scrittore, che vive e lavora a Napoli, torna con una storia intensa che scava nel rapporto tra padri e figli e nell’identità, spesso tormentata, di chi vive di scrittura. Al centro della narrazione troviamo un uomo sospeso tra due silenzi: quello di un editore che preme per il nuovo capitolo di una saga di successo e quello di Teador Crilua, il personaggio che gli ha donato la fama, ma che ora sembra essersi rifugiato in un mutismo ostinato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Tra le pagine di La timidezza delle chiome di Marco Sagliocchi, il lettore viene accompagnato in un viaggio delicato e profondo, dove la natura diventa specchio delle emozioni umane . Con una scrittura intensa e sensibile, l’autore intreccia immagini, sile - Facebook facebook
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