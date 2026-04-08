Come ti difendi? Il nuovo romanzo di Francesco Zani racconta la provincia l’amore e la solitudine nella Romagna degli anni ’70

Il nuovo romanzo di Francesco Zani si immerge nella provincia romagnola degli anni ’70, narrando storie di amore e solitudine. Il testo ruota attorno a una domanda ricorrente:

“Ma tu, come ti difendi?”, è il refrain che attraversa tutto il romanzo, una domanda diretta, secca, di quelle che non ti aspetteresti mai di ricevere in fila al bagno del quarto piano della facoltà di Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, nel decennio dei tuoi vent’anni. “ Le uniche cose da difendere sono la famiglia e la dignità ”, ma questa risposta nel romanzo non la troveremo mai. Francesco Zani, classe 1991, all’epoca studente universitario, quel refrain se lo porterà dietro per molto tempo nella vita, tanto da intitolarci il suo secondo romanzo, edito per Mondadori (l’esordio letterario, Parlami, è uscito nel 2023 per Fazi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sugli scaffali il secondo libro di Francesco ZaniTorna in libreria il cesenate Francesco Zani con ‘Come ti difendi’ edito da Mondadori. Si tratta del secondo romanzo (dopo ‘Parlami’ uscito tre anni fa per Fazi Editore) per il 35enne cesenate, che pr ... corrierecesenate.it

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Pubblichiamo un estratto di "Come ti difendi" romanzo di Francesco Zani sul tennis, su Cesenatico, sulla famiglia e sull'Italia, edito da @Mondadori. x.com

Francesco Zani dipinge un paesaggio pieno di voci, personaggi, colori che fanno apparire un paese di poche strade grande quanto il mondo. Quasi un coro felliniano, ad animare la storia su cui svetta il memorabile Messico, che pedala instancabile avanti e i - facebook.com facebook