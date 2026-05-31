Nella notte si sono verificati scontri tra bande nel centro storico, con urla, bottiglie rotte e sangue. La violenza ha causato paura tra i presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere i gruppi. La situazione si è verificata poco dopo la proroga delle ordinanze sulla movida e l’attuazione di un nuovo patto per la sicurezza, ma la tranquillità della zona è risultata ancora fragile. Non ci sono stati feriti gravi, ma il clima resta teso.

Una notte di violenza e tensione nel cuore del centro storico, proprio all’indomani della proroga delle ordinanze sulla movida e del nuovo patto per la sicurezza. Poco più di un mese dopo la morte violenta di Giacomo Bongiorni sotto gli occhi del figlio. Dopo lunghe e dolorose settimane di appelli, riflessioni, dibattiti, confronti e impegni. La violenza si è ripresentata la notte tra venerdì e ieri in piazza Mercurio, dove secondo le testimonianze raccolte tra residenti, commercianti e cittadini, si sono verificati due distinti episodi nel giro di poche ore. Il primo, il più grave, è avvenuto poco prima della mezzanotte. A testimoniarlo non solo i racconti di chi c’era ma anche un video inquietante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sicurezza fragile della notte. Scontri fra bande in centro. Urla, bottigliate, sangue e paura

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