Nella notte, in piazzetta Bertossi, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto diverse persone, con scontri, bottiglie rotte e sangue. La zona, situata vicino a piazza XX settembre e all'hotel Minerva, è spesso al centro di cronache locali. La piazzetta, caratterizzata da isolamento e da due uscite, si ripresenta come luogo di tensione e di episodi violenti ricorrenti.

Ancora violenza in centro, ancora una volta in piazzetta Bertossi. Il luogo è finito spesso al centro delle cronache: si trova in una zona nevralgica della città, a pochi metri da piazza XX settembre e dall'hotel Minerva ma è allo stesso tempo isolata e con una doppia via d'uscita. L'ultimo episodio si è verificato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Secondo quanto riportato dai residenti, si sono affrontate almeno 15 persone, divise in gruppi rivali. La tensione alta tra alcune persone è sfociata in rissa dopo la mezzanotte, con pugni e l'utilizzo di bottiglie di vetro come armi. I residenti hanno chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati polizia e carabinieri a sirene spiegate. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Rissa, bottigliate e sangue: notte di paura in piazzetta Bertossi

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