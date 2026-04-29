Lite a bottigliate in via Duse a Bologna | sangue e paura Servono più controlli

Una rapida colluttazione tra due uomini si è svolta nel tardo pomeriggio in via Duse, nel quartiere San Donato di Bologna. Secondo quanto riferito, i protagonisti della lite si sono affrontati usando bottiglie e mattoni, generando caos e tensione nella zona. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia, che hanno cercato di riportare l’ordine, mentre alcuni testimoni hanno parlato di sangue e di forte paura tra i presenti.

Bologna, 29 aprile 2026 – Si sono affrontati con bottiglie e mattoni, tra urla e caos. La feroce lite, che ha visto protagonisti un somalo e un marocchino, è avvenuta nel tardo pomeriggio in via Duse, in zona San Donato. I primi a intervenire, sentite le grida che arrivavano dalla strada, sono stati i finanzieri del vicino comando provinciale, mentre sul posto arrivavano più Volanti della polizia chiamate dai residenti, terrorizzati dalla scena violenta e dal sangue. Zone rosse in Bolognina e stazione, proroga confermata: ecco fino a quando saranno in funzione La polizia indaga sul motivo di tanta violenza: i due feriti sono stati portati in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite a bottigliate in via Duse a Bologna: sangue e paura. “Servono più controlli” Notizie correlate Leggi anche: Rissa, bottigliate e sangue: notte di paura in piazzetta Bertossi Presunti colpi di pistola dopo una rissa, paura tra le famiglie: “Siamo preoccupati, servono più controlli”Tempo di lettura: 2 minutiMomenti di forte preoccupazione sono stati segnalati nei pressi del terminal situato alla stazione, alle spalle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bergamo, al Parco Suardi rissa a bottigliate in faccia a pochi passi dai bambini che giocano; Rissa a bottigliate in via Caselle. Ventenne straniero all’ospedale; Caos in centro: lite furibonda al bar, bancone in frantumi e arriva la polizia; Ubriachi si prendono a bottigliate nel centro di Albenga: episodi sempre più frequenti. Lite a bottigliate in via Duse a Bologna: sangue e paura. Servono più controlliSi sono affrontati due uomini tra urla e caos: sono stati portati in ospedale, ma in due pronto soccorso diversi ... msn.com Perugia, movida choc: lite a bottigliate sulle scale del DuomoPERUGIA - «Occhio, si tirano qualcosa». «Scappa, scappa». Sono bastati pochi secondi, massimo un minuto per rovinare una serata di divertimento e di tranquillità, quella di sabato, a chi si trovava in ... ilmessaggero.it Lite per motivi personali degenera in aggressione: fermato il presunto responsabile. La vittima trasportata in codice giallo allo Scassi, non è grave - facebook.com facebook Incitano il rottweiler contro una 13enne dopo una lite, indagate due sorelle minori #rottweiler x.com