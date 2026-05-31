Un uomo ha deciso di riprendere a correre come parte della sua lotta contro un tumore. Dopo aver ricevuto una diagnosi difficile, ha scelto di affrontare la malattia riprendendo l’attività fisica. Ha iniziato a correre di nuovo, trovando in questa scelta una motivazione e un modo per affrontare il percorso terapeutico. La sua esperienza è stata condivisa come esempio di determinazione e speranza.

Cesena, 31 maggio 2026 – Il bello delle corse non è vincerle, è correrle. Perché correre cambia la vita, o addirittura può ridarla a chi temeva di averla persa. Come Plinio Rossi, cesenate a un passo dai 68 anni che oggi pomeriggio sarà al via della StraCesena, corsa benefica che si snoda nel cuore di Cesena. Plinio: i tumori, gli interventi e il dolore. “Voglio raccontare la mia storia – anticipa Rossi - per trasmettere un messaggio di speranza a chi sta affrontando periodi difficili. So bene di cosa parlo, perché 3 anni e mezzo fa mi sono visto costretto ad affrontare una grave forma di tumore, che ha segnato profondissimamente il mio corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida di Plinio al tumore: “Per batterlo ho ripreso a correre”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Devo pensare che posso batterlo, se servo bene…”: Ofner lancia la sfida a Sinner. E quel precedente a Ortisei…Jannik Sinner si prepara ad affrontare Sebastian Ofner nel secondo turno degli Internazionali d’Italia.

Microbi Chef: la sfida di Milano per affamare il tumore al colonA Milano si svolge una sfida scientifica incentrata sui microbi intestinali e il loro ruolo nel contrastare il tumore al colon.