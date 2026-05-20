Microbi Chef | la sfida di Milano per affamare il tumore al colon

A Milano si svolge una sfida scientifica incentrata sui microbi intestinali e il loro ruolo nel contrastare il tumore al colon. La ricerca si concentra su come i microbi possano privare la massa tumorale dei nutrienti necessari per la crescita. Si stanno utilizzando diversi algoritmi per analizzare e identificare le diete più adatte a ogni tipo di neoplasia, con l’obiettivo di sviluppare trattamenti personalizzati. La sperimentazione coinvolge esperti in campo medico e informatico, che collaborano per approfondire questa relazione.

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? Domande chiave Come possono i microbi intestinali privare il tumore dei suoi nutrienti?. Quali algoritmi permettono di identificare la dieta specifica di ogni neoplasia?. Chi sono i ricercatori che stanno trasformando la biologia in informatica?. Come può una donazione raddoppiare il potere delle analisi dell'RNA?.? In Breve Team composto da F. Facciotti, B. G. Galuzzi, F. Lapi, G. Toniutti, A. Mazzari ed E. Guanella.. Obiettivo raccolta fondi 8mila euro tramite piattaforma BiUniCrowd e portale Ideaginger.it.. L'Università Milano-Bicocca raddoppia le donazioni se raggiunti i primi 4mila euro.. Analisi dell'RNA su 20 campioni tumorali per validare il legame microbi-nutrienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microbi Chef: la sfida di Milano per affamare il tumore al colon ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colon-retto e microbi: una rivoluzione nel trattamento del tumoreUna recente ricerca dell’Università dell’East Anglia ha rivelato che il cancro del colon-retto possiede una firma microbica distinta, diversa da... Tumore al colon: i segnali d’allarme tra colon destro e sinistroLa prevenzione del tumore al colon-retto passa per l’identificazione precoce di polipi e lesioni, attraverso programmi di screening mirati e una... Tumore e microbiota, il progetto di Milano-Bicocca che punta a mettere a dieta il cancro al colonIl progetto Microbi Chef, protagonista di una raccolta fondi ad hoc per affamare il tumore al colon ... msn.com