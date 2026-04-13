Sorrentino sicuro | La Juventus andrà in Champions e vi spiego perché

Un ex portiere ha dichiarato con certezza che la squadra di calcio arriverà in Champions League nella prossima stagione. Ha spiegato le ragioni di questa previsione, fornendo dettagli sulle possibilità del team e sui fattori che potrebbero influenzare il risultato. Le sue parole sono state riportate in un articolo dedicato alle prospettive del club, senza aggiungere analisi o opinioni personali.

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