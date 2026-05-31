La scelta di Forza Italia Vince ma senza simbolo | Siamo con Scarfini

Nelle elezioni comunali a Fermo, la lista di Forza Italia ha ottenuto il risultato senza presentare il proprio simbolo, sostenendo comunque un candidato. La presenza del partito si è limitata a un appoggio esterno, senza una propria lista ufficiale in cabina di voto. La candidatura sostenuta ha ottenuto un risultato positivo, ma la mancanza del simbolo ufficiale ha segnato la partecipazione del partito alla competizione elettorale.

Chi è assente alzi la mano: un classico delle freddure tra i banchi di scuola, ma anche un perfetto quadro della situazione di Forza Italia a Fermo, a seguito delle recentissime elezioni comunali. Pur non avendo presentato il simbolo alle votazioni, il partito ha sostenuto la campagna elettorale di Alberto Scarfini (Civico), contribuendo quindi a quel 52% di preferenze che ha garantito la vittoria al delfino di Paolo Calcinaro. Non solo: numerosi sono gli esponenti vicini a FI, quindi senza tessera, che si sono candidati tra le fila della coalizione civica. Ha generato scalpore, in questo senso, il caso della lista “Insieme per Fermo” e della conferenza stampa di presentazione annullata in extremis proprio a causa degli equilibri con i membri provenienti dagli ambienti del partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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24 febbraio 1994 | Uno dei primi spot di Forza Italia

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Elezioni comunali a Fermo. Scarfini è ufficialmente sindaco: «Scelta la fermanità, la dedica a mio padre». Premiato con il 52,97%: evitato il ballottaggioAlberto Scarfini ha ottenuto il 52,97% delle preferenze alle elezioni comunali a Fermo, evitando il ballottaggio.

Temi più discussi: Forza Italia veneta a congresso, giovedì 21 maggio l’elezione di Tosi da candidato unico; Moratti su interferenze di Marina Berlusconi su Forza Italia: Ha sbagliato! Non doveva convocare Tajani per allontanare Gasparri; Provincia, la consigliera Maria Ciaccia aderisce al gruppo di Forza Italia; Flavio Tosi eletto segretario regionale di Forza Italia: Fiducia per le politiche e le amministrative.

La mia scelta esoterica per il miglior pilota non sensibile alla forza nella galassia reddit

La continuità non è un dettaglio tecnico: è la condizione perché i lavoratori pubblici possano programmare il futuro, e perché le amministrazioni possano attrarre e trattenere i talenti di cui hanno bisogno. I frutti di quella scelta sono oggi visibili nei numeri. x.com

La scelta di Forza Italia. Vince ma senza simbolo: Siamo con ScarfiniMarcozzi: Abbiamo sostenuto il sindaco, non siamo contro il centrodestra. Insieme per Fermo: Non ci sono tessere, la lista civica rimane. . ilrestodelcarlino.it

Missione compiuta. Forza Italia si cancella da sola dalla mappa politica di Santa MarinellaDai 307 voti del 2023 ai 226 del 2026, col partito di Berlusconi schiacciato in una coalizione che vale in tutto meno di una singola candidata avversaria. Frate ... etrurianews.it