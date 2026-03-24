Referendum il bicchiere mezzo pieno di Forza Italia | Il No vince in Italia ma Sondrio premia il Sì

Elio Della Patrona, segretario provinciale di Forza Italia in Valtellina: “Rispettiamo il voto. Ma da Sondrio, dalla Lombardia, il quadro che emerge è diverso e lo diciamo con chiarezza” Nonostante il No abbia prevalso a livello nazionale al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, Sondrio e la Lombardia scrivono un’altra storia. In Valtellina, infatti, il Sì ha conquistato il 62,86% dei voti, collocando la provincia al primo posto in Italia per percentuale di consensi favorevoli. Un risultato che Forza Italia interpreta come la conferma della fiducia dei cittadini valtellinesi verso la riforma e il lavoro del partito sul territorio: “Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si è concluso con la vittoria del No su scala nazionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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