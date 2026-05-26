Alberto Scarfini ha ottenuto il 52,97% delle preferenze alle elezioni comunali a Fermo, evitando il ballottaggio. La sua vittoria è stata annunciata ufficialmente, con la frase: «Scelta la fermanità, la dedica a mio padre». Il nuovo sindaco, 46 anni, avvocato e già assessore al bilancio, assume l’incarico nel capoluogo marchigiano senza ulteriori passaggi elettorali.

Elezioni comunali a Fermo, capoluogo di provincia, il laboratorio marchigiano ha un solo vincitore: Alberto Scarfini, 46 anni, avvocato, già assessore comunale al bilancio, politiche giovanili e sport, ideale linea di collegamento del sindaco uscente Paolo Calcinaro, oggi assessore regionale alla Sanità, capace di indossare la fascia tricolore senza ballottaggio. Alle 23.27 l'ufficialità con il 52,97% «Sono contentissimo - ha detto Scarfini - aspettiamo solo la sicurezza per rispetto dei numeri. Non bci aspettavamo subito un risultato così al primo turno. Ma sapevo che avevamo lavorato bene, quando siamo scesi in città. Fermo ha scelto la fermanità, ha scelto lavoro importante, sapremo innovarlo ma dove partire. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Elezioni comunali a Fermo. Scarfini è ufficialmente sindaco: «Scelta la fermanità, la dedica a mio padre». Premiato con il 52,97%: evitato il ballottaggio

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