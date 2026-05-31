Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, molte persone affrontano problemi con il trucco che si scioglie o si rovina durante la giornata. Le alte temperature causano il scioglimento del fondotinta e il colare del mascara, rendendo difficile mantenere un aspetto fresco da mattina a sera. Per contrastare questi effetti, si consiglia di usare prodotti a lunga tenuta e di fissare il trucco con ciprie opacizzanti. La routine anti-caldo mira a prolungare la durata del trucco nelle giornate più calde.

Il periodo dell’anno nemico numero 1 delle make up addicetd è arrivato. Con l’arrivo dell’estate e delle temperature roventi, uscire di casa perfette e ritrovarsi a mezzogiorno con il fondotinta a macchie e il mascara colato è un incubo comune. Eppure, sopravvivere ad afa, umidità e sudore senza rinunciare a un look impeccabile è assolutamente possibile. Il segreto? Non serve applicare più trucco, ma applicarlo in modo strategico, scegliendo formulazioni specifiche che si fissano sulla pelle creando una barriera resistente a tutto. Ecco la guida passo-passo e i prodotti “mai-più-senza” per un trucco che non ti abbandona fino al tramonto. First thing first: idratazione leggera e primer “magnetico”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La routine anti-caldo per far durare il make up da mattina a sera

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