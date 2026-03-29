Abbiamo trovato la cipria trasparente che opacizza la pelle e fa durare il make-up tutto il giorno

Una cipria trasparente che opacizza la pelle e prolunga la durata del trucco è diventata un prodotto molto cercato. Si tratta di una polvere che si applica senza alterare il colore del make-up, creando un effetto opaco e duraturo. La sua presenza è nota da tempo, e molte persone la utilizzano per mantenere l’aspetto fresco durante tutta la giornata.

C’è ma non si vede: la cipria trasparente e opacizzante l’abbiamo provata tutte almeno una volta nella vita e quando la incontriamo non vogliamo più lasciarla. Senza esagerare, infatti, la possiamo considerare il prodotto che fa la differenza tra un trucco che mostra il passare delle ore e uno sempre perfetto. Presente nel nostro beauty, lo è anche nelle collezioni di numerosi brand che ce l’hanno fissa in catalogo. Tra quelli che hanno conquistato le make-up lover e non solo c’è Fit Me Matte&Poreless di Maybelline, un brand low cost solo nel prezzo, ma non nella qualità e che potete comprare su Amazon. Qui migliaia di utenti l’hanno già provata apprezzandone i vantaggi tanto da eleggerla il loro prodotto del cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Abbiamo trovato la cipria trasparente che opacizza la pelle e fa durare il make-up tutto il giorno Articoli correlati Leggi anche: Huda Beauty lancia Easy Bake Matcha Milk: la cipria verde che promette pelle flawless e zero rossori Cipria per pelle grassa, la Stay Matte Powder di RimmelLa migliore cipria per pelle grassa e mista economica è la Stay Matte Powder di Rimmel Da una parte l'efficacia dimostrata, dall'altra il prezzo...