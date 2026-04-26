Il metodo chiamato shadowing, che coinvolge l’uso di profumi specifici, promette di prolungare la durata della fragranza dall’inizio alla fine della giornata, anche con il caldo. Il profumo rappresenta un accessorio essenziale per uomini e donne, che può richiamare ricordi, contribuire a definire uno stile e lasciare un’impressione duratura. Si tratta di un elemento invisibile ma di grande impatto sulla percezione di sé e sugli altri.

Il profumo, lo sappiamo, è indistintamente per uomini e donne quell’accessorio must-have — invisibile, ma molto meno di quanto si pensi — unico nel suo genere, capace di evocare ricordi, farli rivivere, definire uno stile e lasciare un’impronta indelebile nella memoria di chi abbiamo attorno. Esattamente per questo uno dei tormenti più grandi ad accomunare ogni buon appassionato di fragranze è la loro volatilità: quel momento frustrante in cui, a sole poche ore di distanza dall’applicazione, ci si rende conto con orrore che tutto sembra essere svanito nel nulla. Ebbene, proprio quando stavamo per farcene una ragione, non senza il flacone sempre lì a portata di mano per un ritocco last minute, si intende, ecco arrivare una nuova tecnica a svoltare la situazione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shadowing, il trucchetto con i profumi che promette di far durare la tua fragranza da mattina a sera. Anche con i primi caldi

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