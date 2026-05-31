Emanuela Pala, entrata a gennaio nel dipartimento Innovation & Transformation di Contship Italia Group, si occupa di innovazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale applicata alla logistica. Nonostante abbia frequentato il liceo classico, sottolinea che l’innovazione è trasversale e coinvolge diversi settori. La sua esperienza si concentra sull’uso di nuove tecnologie per migliorare i processi logistici, senza limitarsi a un percorso di studi specifico.

Innovazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale applicata alla logistica. Sono questi i temi chiave al centro del lavoro di Emanuela Pala, entrata a gennaio nel dipartimento Innovation & Transformation di Contship Italia Group. Il suo compito è quello di individuare e sviluppare iniziative orientate all’innovazione dei processi aziendali e all’introduzione di nuove tecnologie, fungendo da collegamento tra le attività operative e i sistemi informativi sviluppati dal dipartimento IT & Technologies del gruppo. "Partendo da una visione complessiva del business, agiamo da cerniera tra le attività operative e i sistemi informativi", spiega Pala. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rotta della professionalità: "Ho fatto il liceo classico. Ma l’innovazione è trasversale"

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