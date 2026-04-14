Il Liceo Classico Europeo protagonista dell’innovazione a IdeativItaly 2026

Un gruppo di undici studenti del Liceo Classico Europeo, accompagnati dai docenti Antonio Caradonna e Maria Antonia Vesce, prende parte quest’anno a IdeativItaly 2026. La manifestazione, dedicata all’innovazione nel settore del Made in Italy, è organizzata dall’ente Ideativita. La partecipazione si svolge nell’ambito di un evento che coinvolge vari rappresentanti del settore e mira a mettere in mostra progetti e idee innovative legate al patrimonio produttivo italiano.