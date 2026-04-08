Spezia cattivissimo me Dieci rossi solo il Real Saragozza fa peggio nell' Europa che conta

Nell’ultima partita, la squadra ha perso 3-1 contro la Carrarese, con tre espulsioni durante l’incontro. Durante la gara, gli arbitri hanno espulso tre giocatori, uno dei quali è stato allontanato dal campo direttamente dall’arbitro Valoti. La formazione ha ricevuto in totale dieci cartellini rossi in questa stagione, un dato che si colloca tra i peggiori in Europa, superato solo dalla squadra del Real Saragozza.

Valoti, Adamo, Bonfanti. Sulla lista dei “cattivi” di casa Spezia gli ultimi iscritti sono loro. E i liguri si confermano per distacco la squadra più espulsa della Serie B. Anzi, a causa dei tre rossi rimediati contro la Carrarese lo Spezia sale a quota 10 rossi: il derby di Pasquetta è finito 3-1 per i toscani, mentre i bianconeri si ritrovano ancora invischiati nelle ultime tre posizioni e fanno i conti con un’altra classifica. Quella delle espulsioni, dove sono in vetta per distacco. Il bello è che svettano ai primissimi posti persino fra i più cattivi d’Europa: considerando le prime due leghe di ogni campionato top nel continente, una sola squadra ha rimediato più rossi dello Spezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spezia, cattivissimo me. Dieci rossi, solo il Real Saragozza fa peggio nell'Europa che conta Leggi anche: Vernazza: “Il Milan dovrà impegnarsi per buttare via il ritorno nell’Europa che conta” Leggi anche: Thuram-Akliouche, sfida tra amici per restare nell'Europa che conta. E andare al Mondiale...