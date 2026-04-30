La società giallorossa sta cercando di rinnovare il contratto di un difensore, con una trattativa che riprende tra le parti. La squadra sta lavorando anche a miglioramenti nel reparto difensivo, in un momento di cambiamenti e ristrutturazioni della rosa. La trattativa con il tecnico riguarda anche altri aspetti della squadra, mentre si cerca di mantenere alcuni giocatori chiave. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

In una fase di profonda ristrutturazione della rosa, la Roma potrebbe ritrovare una certezza inaspettata nel reparto difensivo proprio dove sembrava ormai rassegnata a una perdita imminente. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la trattativa per il rinnovo contrattuale di Zeki Celik è ufficialmente ripartita, segnando un’inversione di marcia rispetto agli scenari delle scorse settimane che vedevano il calciatore ormai prossimo allo svincolo. Il difensore turco, infatti, non ha ancora sottoscritto accordi con altre società, una finestra temporale che ha permesso alla dirigenza giallorossa di reinserirsi con forza per blindare il giocatore e garantirne la permanenza nella Capitale anche per le prossime stagioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rinnovo Celik: riparte la trattativa con Gasperini

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