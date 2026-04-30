Giuseppe Giannini ha commentato la situazione attuale della Roma, sottolineando l’approccio pragmatico dei Friedkin. Ha anche suggerito che Totti potrebbe rappresentare una figura adatta per il club. Le sue parole sono state riportate da un’intervista rilasciata a Il Tempo, in cui si è soffermato sulla fase di ristrutturazione interna e sulla posizione della squadra tra obiettivi europei e cambiamenti strategici.

Quando parla Giuseppe Giannini, l’eco a Trigoria si fa sentire. Il Principe, intervistato da Il Tempo, ha scattato un’istantanea precisa della Roma attuale, una squadra che vive sospesa tra l’ambizione europea e una profonda ristrutturazione interna guidata dai Friedkin. L’analisi tecnica: “Champions? Obbligatorio crederci”. Nonostante la classifica, Giannini non vuole sentir parlare di resa. Per l’ex numero 10, la stagione giallorossa è stata condizionata da errori chiave che ne hanno minato la fluidità, ma il sogno Champions va coltivato: “ Obbligatorio crederci, anche se non è facile “, ha esordito Giannini. “La Roma è leggermente sfortunata: la partita con la Juve ha capovolto l’annata”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Giannini: “Friedkin pragmatici. Totti può essere una figura adatta”

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