A distanza di due settimane, il silenzio che avvolgeva il centro sportivo è stato rotto da una voce nota nel mondo del calcio. I proprietari della squadra hanno deciso di intervenire con una strategia che potrebbe influenzare il futuro del club e coinvolge direttamente il ritorno di un ex giocatore simbolo. La vicenda ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, creando un clima di attesa sulle decisioni imminenti.

Quindici giorni fa, il silenzio di Trigoria è stato squarciato da una voce che non ha bisogno di presentazioni. Non è arrivata da un comunicato stampa asettico, né da un tweet criptico della proprietà texana. È arrivata da un microfono, diretta come un calcio di punizione sotto l’incrocio. Francesco Totti non ha parlato da ex bandiera malinconica, né da spettatore interessato: ha parlato da dirigente in pectore. Mentre il mondo giallorosso ancora cercava di metabolizzare l’addio di Claudio Ranieri e l’ennesima rivoluzione tecnica affidata a Gian Piero Gasperini, lo “Storico Capitano” ha tracciato la rotta. Ha chiesto unità, ha preteso compattezza, ha messo lo stemma della Roma sopra ogni personalismo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il ritorno di Totti non è più un sogno: ecco la mossa dei Friedkin che cambia tutto

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