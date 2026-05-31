La Roma da Champions non basta più l’annuncio del grande ex | Adesso voglio un altro Scudetto

Un ex calciatore noto ha dichiarato di voler vincere un altro scudetto, nonostante la Roma abbia appena conquistato il terzo posto e si sia qualificata per la Champions League. La squadra si sta godendo il ritorno in una competizione europea di rilievo, ma alcuni tifosi e commentatori si concentrano già sulla prossima stagione, puntando a risultati più alti. La squadra, nel frattempo, si prepara a affrontare le sfide internazionali.

La Roma si gode il ritorno nell’Europa che conta dopo aver blindato il terzo posto in classifica, ma c’è chi guarda già oltre e alza l’asticella per la prossima stagione. Odoacre Chierico, uno degli eroi del secondo scudetto giallorosso nella stagione 1982-1983, ha analizzato il momento magico della squadra in una lunga intervista concessa a Il Tempo. L’ex ala non si nasconde e traccia la rotta per il futuro immediato della gestione firmata Gian Piero Gasperini, convinto che dopo un anno di assestamento la piazza sia finalmente pronta per tornare a competere per il bersaglio grosso. «Adesso arriva il difficile», ha spiegato il grande ex, sottolineando come l’obiettivo del prossimo anno debba essere necessariamente la caccia al primo posto, senza trascurare una figura di livello sul palcoscenico della Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La Roma può andare in Champions anche perdendo: tutti gli scenari

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