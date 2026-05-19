Il ciclista piemontese si prepara alla prova contro il tempo di 42 chilometri tra Viareggio e Massa, considerata la sua grande occasione in questa edizione. Dopo aver annunciato di voler affrontare tre tappe oltre alla cronometro, ha detto di voler mantenere la calma e concentrarsi sulla gara, lasciando da parte i pensieri negativi. La sua presenza tra i favoriti è ormai evidente, e lui stesso ha sottolineato l’importanza di affrontare la percorso con serenità e determinazione.

Non si è mai tirato indietro, nel bene e nel male, e di certo non ha intenzione di cominciare adesso. "Ora tocca a me", è la sintesi del pensiero di Filippo Ganna, finora a disposizione di Thymen Arensman e Egan Bernal nelle prime nove tappe del Giro d’Italia. La corsa della Gazzetta, lasciato alle spalle il secondo dei tre giorni di riposo, riparte oggi con una cronometro di 42 chilometri pianeggianti da Viareggio a Massa che è una sirena per le orecchie del nostro gigante. Jonas Vingegaard cercherà di togliere la maglia rosa a Afonso Eulalio ma per il successo di giornata è Ganna – scatta alle 14.20 - il nome più spendibile, anche se il meteo ballerino potrebbe complicare le cose perché promette pioggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Adesso tocca a Ganna: "Basta pensieri negativi. Ho in testa la crono, ma di tappe ne voglio 3"

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