La squadra di calcio di Roma sta affrontando un momento decisivo della stagione, con una parte del calendario ancora da giocare e molte questioni da risolvere per il futuro. La squadra si prepara a disputare le ultime partite di campionato, mentre i dirigenti stanno pianificando le strategie per rinforzare la rosa e programmare la prossima stagione. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, con obiettivi ancora da definire.

La Roma si trova a un bivio cruciale della propria stagione, sospesa tra l’urgenza di un finale di campionato incandescente e la necessità di gettare le basi per un domani ancora avvolto nell’incertezza. Come riportato da L. Pes sulle colonne de Il Tempo, il club capitolino sta muovendo i propri passi su due binari paralleli. Se da un lato la squadra insegue un piazzamento nella prossima Champions League, dall’altro la dirigenza è chiamata a risolvere il rebus dell’organigramma tecnico a poche settimane dal termine delle ostilità. In questo scenario, Gian Piero Gasperini emerge come il fulcro assoluto del progetto: dopo aver superato le turbolenze interne del primo anno, l’allenatore è ora il garante della ricostruzione giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma tra Champions e futuro: il piano di Gasperini

Roma-Atalanta, le parole di Gasperini a Sky Sport | Serie A

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