Il capolavoro Champions di Gasperini accende il futuro della Roma | si punta a D’Amico e Scamacca

La Roma ha iniziato a pianificare la prossima stagione dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League, un risultato che non si verificava nella capitale da sette anni. La società punta ora a rinforzare la squadra con l’obiettivo di migliorare la rosa, considerando possibili acquisti di giocatori come D’Amico e Scamacca. La qualificazione europea ha dato il via a nuove strategie di mercato e programmazione per la squadra.

La Roma ha ufficialmente dato il via alla programmazione della prossima stagione dopo aver conquistato una storica qualificazione in Champions League, un traguardo europeo che nella Capitale mancava da ben sette anni. Il club giallorosso celebra il proprio allenatore Gian Piero Gasperini, autore dell’ennesimo capolavoro balistico in una piazza notoriamente complessa e distante dalla sua precedente area di comfort. Come riportato da un articolo di Tuttosport, l’ambiente ha risposto con grande entusiasmo al verdetto del campo e, subito dopo la conclusione dei festeggiamenti all’interno del centro sportivo di Trigoria, la dirigenza si è messa al lavoro per definire i quadri societari e l’organico per il doppio impegno del prossimo anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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