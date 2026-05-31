la rivoluzione del milan ora slot corre con glasner

Il Milan sta attraversando un periodo di cambiamenti, con i responsabili tecnici che stanno modificando l’approccio e le strategie della squadra. La società ha deciso di affidare la guida tecnica a un nuovo allenatore, che ha già iniziato a lavorare con il gruppo. La squadra sta adattando i propri schemi alle indicazioni del nuovo staff, mentre si prepara alle prossime partite di campionato. La transizione è in corso e non ci sono ancora risultati definitivi.

Frenate e svolte: continuano i giorni della rivoluzione in casa Milan, in attesa del momento della verità. Corsa contro il tempo, dopo l’azzeramento. Non senza virate. Si scalda l’asse con il Liverpool: Andoni Iraola, in cima alla lista dei rossoneri, come a quelle di Crystal Palace e Bayer Leverkusen, dopo aver rifiutato la proposta del Diavolo ha accettato la panchina dei Reds. Gli inglesi, ieri, hanno messo fine al rapporto con Arne Slot, ora tra gli obiettivi proprio del Milan. L’olandese ex Feyenoord è reduce da un biennio in Premier con un ingaggio da 8 milioni più bonus: stipendio ben lontano dai 5 milioni di Massimiliano Allegri, con cui è braccio di ferro per la buona uscita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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