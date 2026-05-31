La rinascita di Posatora Dall’incubo della frana al quartiere gioiello Piace pure aicinghiali

Una frana ha colpito Posatora, ma ora il quartiere si sta risollevando, trasformandosi in una zona vivace. Sono stati completati lavori di messa in sicurezza e riqualificazione. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti alcuni cinghiali che si aggirano tra le strade. La zona, un tempo segnata dal dissesto, si presenta oggi come un quartiere in crescita, con abitanti che si conoscono e frequentano i locali.

C’è un luogo, ad Ancona, dove il tempo sembra scorrere con una cadenza diversa, dove ci si conosce tutti. Dove il bar, l’alimentari, il tabaccaio, la parrucchiera e la pizzeria si affacciano tutti sul medesimo piazzale del capolinea dei bus. E dove ci si parcheggia con molta libertà, contando sulla pazienza del vicino. Benvenuti a Posatora, quartiere periferico con vista mare, a cinque chilometri da piazza Cavour. Una collina ventilata, circondata di verde, dove si vive ancora come in un paese. Eppure questo lembo d’Ancona porta con sé una memoria pesante. Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1982, dopo giorni di piogge incessanti, un’enorme massa di terra si staccò da quelle colline travolgendo diversi quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rinascita di Posatora. Dall’incubo della frana al quartiere gioiello. Piace pure ai...cinghiali

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