Cinghiali vicino alla scuola | scatterà il trappolamento e l’abbattimento a Posatora

I cinghiali avvistati vicino alla scuola dell'infanzia Gramsci di Posatora saranno catturati e abbattuti. La decisione è stata presa in seguito agli avvistamenti nella zona scolastica. Le operazioni di cattura e abbattimento sono programmate nelle prossime settimane. La zona sarà delimitata per facilitare le operazioni e garantire la sicurezza dei bambini e delle persone nelle vicinanze.

ANCONA - I cinghiali avvistati vicino alla scuola dell'infanzia Gramsci di Posatora saranno catturati e abbattuti. È quanto stabilisce l'ordinanza firmata venerdì dal sindaco Daniele Silvetti, che dà il via libera al piano di contenimento previsto dal protocollo ministeriale contro la peste suina. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Cinghiali la rissa che non ti aspetti davanti alla fototrappola!!!

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