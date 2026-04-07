Una frana si è verificata di nuovo nel territorio di Pettacciato, portando alla chiusura dell’autostrada A14 e allo stop dei treni sulla linea. Il sindaco del paese si è rivolto alla situazione riferendosi alla frana come a una “bestia” che ricorre periodicamente dal 1916. La frana ha causato disagi alle persone e alle attività locali, con interventi di emergenza in corso per gestire la situazione.

Il Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati. L’ultimo tragico avvenimento causato daiforti rovesci sul litorale molisano, riguarda la riapertura della frana di Petacciato, la più estesa d’Europa, costringendo a chiudere l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli in entrambi i sensi di marcia. Conoscendo la pericolosità della frana storica, le prevenzioni sono state attuate subito, ed oltre all’autostrada,anche la linea ai treni sulla linea Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia è stata interrotta. Dunque,il principale collegamento, sia su gomma sia su rotaia, tra la Puglia e il Centro-Nord è stato interrotto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treni

In Molise si sveglia la frana più estesa d’Europa: chiusa l’A14 e stop ai treniCi sono notti in cui basta un temporale per far riaffiorare paure antiche: crepe che si allargano, rumori sordi sotto l’asfalto, la sensazione che...

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

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Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato #maltempo x.com