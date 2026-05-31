In finale play-off, il Catanzaro ha ottenuto una vittoria con una rete di Ruggero Frosinini, che ha riacceso le speranze di promozione. La partita è terminata con una rete pesante, ma non è stata sufficiente per ottenere la vittoria complessiva. La gara ha visto una rete importante per il club, che ha mantenuto aperte le possibilità di accesso alla Serie A. La squadra ha mostrato una prestazione significativa, ma il risultato complessivo non ha premiato completamente il loro impegno.

Ha segnato il gol che ha riacceso le speranze del Catanzaro, nella finale con il Monza per la conquista della Serie A. Non è servito, ma Ruggero Frosini (nella foto) ha dato prova di tecnica e classe. Orvietano d’origine, il difensore classe 2001, è proprio da Siena che ha preso la rincorsa per sbarcare nel grande calcio. Trasferitosi sulle lastre per studiare, nel 2019, ha vestito per tre anni la maglia del Lornano Badesse dove, tra l’altro ha avuto come direttore sportivo, Simone Guerri, oggi diesse della Robur. Il primo campionato, in Eccellenza, lo ha vinto, nel secondo, in Serie D, ha centrato ottime prestazioni, fino alla batosta: si è dovuto fermare per una miocardite, sorta dopo aver contratto il Covid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La qualità al potere. Ruggero Frosinini: dal Badesse al Catanzaro. Rete pesante in finale play-off ma non basta

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