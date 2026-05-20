Monza-Catanzaro è la finale dei playoff di Serie B al Palermo non basta il 2-0 | date e regolamento

La finale dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro si avvicina, dopo che il Palermo ha vinto 2-0 contro il Catanzaro nel ritorno della semifinale. Nonostante la vittoria, il Palermo non ha potuto superare lo svantaggio di 3-0 subito nell'andata. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, ma la differenza reti complessiva ha favorito il Catanzaro, che ha passato il turno. Le regole dei playoff prevedono che la qualificazione si decida sulla base della somma dei risultati delle due gare.

Il Palermo ha battuto 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B, ma non è bastato per ribaltare lo 0-3 dell'andata. I calabresi di Aquilani giocheranno le due gare di finale contro il Monza il 24 e 29 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SARÀ MONZA-CATANZARO LA FINALE PLAY OFF DI SERIE B! CHI VINCERÀ

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Today the second finalist will be decided, will it be Palermo or Catanzaro to join Monza? reddit

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