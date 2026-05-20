Catanzaro in finale playoff | il Palermo vince 2-0 ma non basta

Da gbt-magazine.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di ritorno dei playoff, il Palermo ha battuto il Catanzaro con il risultato di 2-0, ma questa vittoria non è stata sufficiente per superare lo svantaggio accumulato nella gara di andata. Nonostante la vittoria, il Palermo non si è qualificato per la finale, che si giocherà contro il Monza. La squadra avversaria ha mantenuto il vantaggio complessivo e si è guadagnata l'accesso alla fase successiva del torneo.

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Il Catanzaro stoppa il sogno del Palermo: è finale playoff contro il Monza. Il verdetto del campo premia la solidità del Catanzaro. Nonostante il 2-0 subito in un “Barbera” ribollente di passione — che ha fatto registrare il record stagionale di 33.286 spettatori — sono i calabresi a staccare il pass per la finalissima playoff. Il tesoro costruito nella gara di andata, terminata 3-0, si è rivelato decisivo per blindare la qualificazione. Il Palermo esce a testa alta, dopo una prova di orgoglio che ha tenuto in bilico il risultato fino al fischio finale, ma deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la promozione in massima serie. La cronaca: Palermo arrembante, Catanzaro di sofferenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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