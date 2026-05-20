Nel match di ritorno dei playoff, il Palermo ha battuto il Catanzaro con il risultato di 2-0, ma questa vittoria non è stata sufficiente per superare lo svantaggio accumulato nella gara di andata. Nonostante la vittoria, il Palermo non si è qualificato per la finale, che si giocherà contro il Monza. La squadra avversaria ha mantenuto il vantaggio complessivo e si è guadagnata l'accesso alla fase successiva del torneo.

Il Catanzaro stoppa il sogno del Palermo: è finale playoff contro il Monza. Il verdetto del campo premia la solidità del Catanzaro. Nonostante il 2-0 subito in un “Barbera” ribollente di passione — che ha fatto registrare il record stagionale di 33.286 spettatori — sono i calabresi a staccare il pass per la finalissima playoff. Il tesoro costruito nella gara di andata, terminata 3-0, si è rivelato decisivo per blindare la qualificazione. Il Palermo esce a testa alta, dopo una prova di orgoglio che ha tenuto in bilico il risultato fino al fischio finale, ma deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la promozione in massima serie. La cronaca: Palermo arrembante, Catanzaro di sofferenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Catanzaro in finale playoff: il Palermo vince 2-0 ma non basta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL CATANZARO UMILIA IL PALERMO NELLA SEMIFINALE D'ANDATA DEI PLAYOFF

Sullo stesso argomento

Monza-Catanzaro è la finale dei playoff di Serie B, al Palermo non basta il 2-0: date e regolamentoIl Palermo ha battuto 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B, ma non è bastato per ribaltare lo 0-3 dell'andata.

Catanzaro in finale playoff di Serie B: rimonta (quasi) riuscita al Palermo, ma passano i calabresi! Sarà ultimo atto col MonzaTensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC:...

? Il Catanzaro è in FINALE playoff e raggiunge il Monza #PalermoCatanzaro #SerieBKT #DAZN x.com

I gol nel finale garantiscono al Monza la progression nei playoff [Monza 2:1 Juve Stabia (4:3 aggregato)] reddit

Catanzaro-Monza è la finale playoff di Serie B: quando si gioca, le regole e dove vederla in tvVenezia e Frosinone sono già in Serie A. Ma in Serie B la lotta sta andando avanti: in palio c'è ancora l'ultimo posto per salire nel massimo campionato. A contenderselo saranno Monza e Catanzaro. Il ... corrieredellosport.it

Flop Palermo, il Catanzaro vola in finale playoff: Inzaghi sfiora l'impresa ma resta in BLa formazione di Aquilani cade per 2-0 al Barbera ma raggiunge il Monza al doppio e ultimo appuntamento del 24 e 29 maggio. Andata al Ceravolo ... tuttosport.com