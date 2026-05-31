Il PSG si aggiudica la Champions League per il secondo anno consecutivo, battendo l’Arsenal ai rigori nella finale giocata alla Puskás Aréna di Budapest. La partita si conclude con un punteggio complessivo pari, portando la decisione ai tiri dal dischetto. La squadra parigina conquista il titolo europeo, mentre l’Arsenal si ferma senza il trofeo. La finale si è disputata in una cornice di grande tensione e attesa.

La Puskás Aréna di Budapest consacra la dinastia europea del PSG, che si laurea Campione d’Europa per il secondo anno consecutivo al termine di una maratona estenuante contro l’ Arsenal. Non sono bastati i tempi regolamentari e i successivi supplementari, bloccati sull’ 1-1, per assegnare la coppa più prestigiosa. Alla fine, la lotteria dei calci di rigore ha premiato i francesi con il punteggio di 4-3, confermando il club parigino sul tetto d’Europa dopo una sfida in cui i dettagli e la freddezza dal dischetto hanno fatto l’intera differenza. L’avvio di gara ha subito preso una piega favorevole alla squadra di Mikel Arteta, capace di sbloccare il risultato già al 6? di gioco grazie a Kai Havertz. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - La Puskás Aréna incorona ancora il PSG: Arsenal ko ai rigori, la Champions resta a Parigi

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