Durante la finale di Champions League, i rigori hanno deciso la vittoria del Psg. Havertz ha segnato il primo gol per l'Arsenal, ma Dembelè ha pareggiato dal dischetto. Nel momento decisivo, Gabriel ha sbagliato il suo tiro, regalando la vittoria ai francesi. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1, prima dei rigori, che hanno visto il Psg prevalere.

Havertz porta avanti i Gunners, pari di Dembelè dal dischetto, poi l'errore decisivo di Gabriel BUDAPEST (UNGHERIA) - Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Champions League consecutiva: contro l'Arsenal i parigini vincono ai calci di rigore, decisivo l'errore di Gabriel che ha condannato i Gunners alla seconda sconfitta dopo quella del 2006. Nessuna sorpresa in casa Psg, con Luis Enrique che ha confermato Dembelé come falso nueve e Kvaratskhelia sulla corsia mancina. Due le novità rispetto alla vigilia in casa Arsenal, Arteta ha lasciato in panchina Calafiori e Gyokeres, schierando rispettivamente Hincapie e Havertz, libero di muoversi sulla trequarti avversaria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Arsenal si arrende ai rigori, la Champions è ancora del Psg

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Arsenal vs Paris Saint Germain | Uefa Champions League Road to Finals

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