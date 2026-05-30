Nella finale di Budapest, il Psg ha vinto contro l'Arsenal ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi supplementari. La partita si è conclusa con il trionfo del club parigino, che aveva già vinto l'edizione precedente. La sfida è stata combattuta, ma non spettacolare, con l’organizzazione tattica che ha prevalso sulle individualità. La vittoria consente al Psg di confermarsi campione di Champions League.

La Champions League non si muove da Parigi. Il Psg fa back-to-back battendo l'Arsenal ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi supplementari nella finale di Budapest in una partita combattuta anche se non spettacolare, in cui l'organizzazione tattica ha prevalso sulle individualità delle due squadre. I Gunners hanno sbloccato il risultato in avvio, anche in maniera un po' fortuita, con un siluro di Havertz - già decisivo nel 2021 nella finale vinta dal Chelsea contro il Manchester City - che ha indirizzato la partita. Perché i francesi hanno faticato più del solito a trovare sbocchi e creare opportunità davanti a Raya, nonostante la pressione e il maggior possesso palla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Champions League, Arsenal ko ai rigori: trionfa ancora il Psg

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PSG vince la Champions League ai rigori contro ARSENAL

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