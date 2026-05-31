L’attrice per adulti Mary Rock ha offerto al portiere del Psg, Matvey Safonov, una proposta insolita per la Champions. La proposta non è stata accettata e si è conclusa senza accordi. Successivamente, la moglie di Safonov ha risposto pubblicamente alla proposta, senza rivelare dettagli specifici sulla conversazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social media senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Matvey Safonov era finito al centro di una promessa insolita fatta dall’attrice per adulti Mary Rock. Alla vigilia di una finale europea ci si aspetta tensione, concentrazione e dichiarazioni legate al campo. Stavolta, però, a far parlare non è stata soltanto la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, ma anche una curiosa vicenda che ha coinvolto il portiere Matvey Safonov e che nelle ultime ore è diventata virale sui social. Il numero uno russo del Psg si è ritrovato infatti al centro di una proposta decisamente insolita arrivata da Mary Rock, attrice nota nel settore dei film per adulti e tifosa della formazione francese. Un messaggio pubblicato online che ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti e che ha continuato a far discutere anche dopo il fischio finale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - La proposta audace al portiere del Psg per la Champions, com’è andata a finire e la risposta della moglie di Safonov

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