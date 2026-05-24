Safonov e Zabarnyi rifiutano di stringersi la mano in partitella del PSG | vogliono che tutti vedano

Durante un allenamento del PSG, i giocatori Safonov e Zabarnyi si sono rifiutati di stringersi la mano prima della partitella. Il gesto è stato compiuto in modo evidente, con l’intento di attirare l’attenzione di tutti i presenti. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo al motivo del rifiuto.

Due calciatori del PSG, Safonov e Zabarnyi, si sono rifiutati di stringersi la mano in occasione di una partitella di allenamento: un gesto ostentato, fatto in modo che tutti lo vedessero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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