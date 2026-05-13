Kylian Mbappé ha nuovamente commentato pubblicamente, rivolgendo parole contro Jordan Bardella e il Rassemblement National. La loro discussione si è riaccesa dopo alcune dichiarazioni recenti. Bardella ha replicato suggerendo che il calciatore dovrebbe lasciare il Psg, affermando che così il club potrebbe vincere la Champions League. La disputa tra i due prosegue, con scambi di opinioni che si sono susseguiti nel tempo.

Kylian Mbappé attacca, Jordan Bardella e il Rassemblement National rispondono. Di nuovo. A distanza di meno di due anni dal botta e risposta tra la stella del Real Madrid e i politici di estrema destra francese, avvenuto durante Euro 2024 e durante le elezioni legislative in Francia per il rinnovo dell’ Assemblea nazionale, il calciatore francese ha attaccato ancora il Rassemblement National: “La politica mi riguarda, so cosa significa e quali conseguenze può avere per il mio Paese quando persone come loro (il Rassemblement National, ndr) arrivano al potere. Quindi sì, siamo cittadini. Abbiamo il diritto di far sentire la nostra voce, come tutti gli altri “, ha esclamato Mbappé.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mbappé ancora contro Bardella: “So cosa vuol dire averlo al potere”. La risposta: “Va via dal Psg e il club vince la Champions”

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