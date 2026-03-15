La Promessa anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2026 | Lope Curro Angela e la missione in incognito al casinò

Nelle prossime puntate de La Promessa, dal 16 al 22 marzo 2026, il cuoco Lope Ruiz, il valletto Curro Exposito e Angela Figueroa si preparano per una missione in incognito al casinò. La trama segue le loro azioni mentre affrontano questa sfida senza che siano rivelati i motivi o le implicazioni di questa operazione. La narrazione si concentra sui personaggi e sulle loro attività durante questa fase della vicenda.

© US Mediaset Una missione in incognito attende il cuoco Lope Ruiz, il “valletto” Curro Exposito e la giovane Angela Figueroa nelle prossime puntate de La Promessa. I tre decidono infatti di recarsi sotto mentite spoglie in un casinò lontano dal marchesato di Luján al fine di incontrare Basilio, l’uomo che qualche settimana prima ha manomesso, su commissione, la sella di un cavallo per procurare a Curro un incidente. Agendo in questo modo, Exposito, Ruiz e la Figueroa scoprono dunque che l’ordine è partito dalla misteriosa gioielleria Llop. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2026: Lope, Curro, Angela e la missione in incognito al casinò Articoli correlati La Promessa anticipazioni 8 marzo: Angela partecipa alla missione di Curro e LopeEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro e Lope entrano nel Casinò Reale per smascherare Basilio, ma Angela sfida le... La Promessa, anticipazioni settimanali dal 17 al 23 gennaio 2026: Lope e Teresa cercano di salvare il lavoro di Maria, Curro cade da cavalloSarà una settimana ricca di colpi di scena per i fans della telenovela spagnola La Promessa. Contenuti utili per approfondire La Promessa anticipazioni dal 16 al 22... Temi più discussi: La Promessa, le trame della settimana dal 16 al 22 marzo; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 8 al 14 marzo; La promessa, le anticipazioni: sulle tracce di un sicario; La Promessa anticipazioni 14 marzo: Eugenia svela le torture del sanatorio, Curro indaga. La Promessa anticipazioni 16 marzo: Manuel non apre la lettera di Cruz dal carcereManuel riceve una lettera dalla madre Cruz, accusata dell'omicidio di Jana, ma decide di non leggerla. Intanto Eugenia chiede a Martina di accompagnarla in carcere e la giovane rischia di sfidare Alon ... movieplayer.it La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 marzo 2026: svelata la vera identità di BasilioUna clamorosa scoperta di Curro, Lope e Angela al centro delle trame settimanali La Promessa in onda su Rete 4 dal 14 al 20 marzo. Le news. superguidatv.it La promessa dell'assassino, 2007 - diretto da David Cronenberg. #ViggoMortensen facebook L’imbarazzo di Netanyahu che rinnega la promessa della vittoria totale sui nemici x.com