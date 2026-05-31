La polizia di stato commemora ad Ancona l' appuntato Gaetano Strano deceduto in servizio sull' A14

Da anconatoday.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si celebra il 44° anniversario della morte di un appuntato delle forze di pubblica sicurezza, deceduto mentre era in servizio sull’autostrada A14. La polizia di stato organizza una cerimonia ad Ancona per ricordare il militare, che perse la vita durante l’espletamento delle sue funzioni. L’evento è dedicato alla memoria dell’agente, che faceva parte del corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

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ANCONA - Ricorre oggi il 44° anniversario della scomparsa dell’Appuntato del disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza Gaetano Strano, deceduto in servizio nell’adempimento dei propri compiti istituzionali. L’Appuntato Strano perse la vita durante un servizio sull’autostrada A14, dove. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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