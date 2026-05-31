La polizia di stato commemora ad Ancona l' appuntato Gaetano Strano deceduto in servizio sull' A14

Notizia in breve

Oggi si celebra il 44° anniversario della morte di un appuntato delle forze di pubblica sicurezza, deceduto mentre era in servizio sull’autostrada A14. La polizia di stato organizza una cerimonia ad Ancona per ricordare il militare, che perse la vita durante l’espletamento delle sue funzioni. L’evento è dedicato alla memoria dell’agente, che faceva parte del corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.