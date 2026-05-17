Antonio Gentile non ce l’ha fatta il papà di Gaetano è deceduto dopo una lunga malattia

Antonio Gentile, padre di Gaetano, è deceduto dopo aver combattuto contro una lunga malattia. La notizia arriva a pochi mesi dalla tragica perdita del figlio, avvenuta nell’ottobre del 2024. Gaetano e altri tre giovani calciatori del suo stesso club sono morti in un incidente stradale mentre tornavano da una trasferta tra Potenza e Foggia. La vicenda ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e tifosi, che hanno espresso condoglianze e solidarietà.

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