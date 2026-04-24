Previsti lavori notturni sull' A14 | stop all' uscita di Forlì per chi arriva da Ancona

Nella notte, sulla A14 Bologna-Taranto, sono previsti lavori di manutenzione sulla segnaletica orizzontale. Per consentire gli interventi, sarà temporaneamente vietata l’uscita a Forlì per chi arriva da Ancona. La circolazione subirà modifiche e si raccomanda di rispettare le indicazioni stradali durante le operazioni. Le operazioni sono programmate per alcune ore della notte, senza indicazioni su eventuali ripercussioni diurne.

Sulla A14 Bologna-Taranto sono in programma interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. Nel dettaglio, dalle 21 di lunedì 27 aprile alle 5 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il casello di Forlì in uscita per i veicoli provenienti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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