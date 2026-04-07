Droga nel furgone usato come casa | trovati ketamina e anfetamina

Durante un intervento, le forze dell'ordine hanno scoperto una persona che viveva in un furgone modificato come abitazione. All’interno del veicolo sono state trovate quantità di ketamina e anfetamina. La scoperta ha portato al sequestro delle sostanze stupefacenti e all’avvio di un’indagine per approfondire la situazione. La persona coinvolta è stata accompagnata in commissariato per gli accertamenti del caso.

Un 40enne spagnolo è finito nei guai: il suo nervosismo durante il controllo ha insospettito la polizia che ha deciso di perquisire il mezzo Viveva in un furgone trasformato in abitazione, e all'interno nascondeva droga: ketamina e anfetamina. Questo è quanto scoperto dalla polizia di Stato a Genova, a Sestri Ponente, durante un controllo del territorio in via Traversa Ronchi Ponente. Poche ore dopo un altro intervento in città, gli agenti hanno notato un uomo uscire dal retro di un furgone con targa spagnola. Il suo atteggiamento nervoso - con il tentativo di nascondere alla vista l'interno del mezzo - ha subito attirato l'attenzione dei poliziotti che hanno deciso di approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneGuai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano.

Gallarate, tradito dall’agitazione durante un controllo sull’A8: in auto trovati 16 chili di hashish. A casa anche eroina e ketaminaBusto Arsizio (Varese), 2 marzo 2026 – Nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato per detenzione ai...

Droga in casa o nel furgone, due arresti e tre denunceQuattro diversi interventi della polizia hanno portato a due arresti e tre denunce per droga oltre al sequestro di oltre due chili di stupefacenti vari e 6.700 euro in contanti. (ANSA) ... ansa.it

Arrestato un corriere della droga: nel furgone 5 chili di stupefacenteArrestato 40enne italiano, da qualche anno residente a Sassoferrato: era un corriere della droga. E’ stato beccato dagli agenti di polizia nella capitale con 3 chili di cocaina e 2 di hashish. Era ... ilrestodelcarlino.it