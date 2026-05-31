La passione per le moto d’epoca si rispecchia nel fascino della Valli Legend | appuntamento dal 5 al 7 giugno

Da bergamonews.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno si svolge la manifestazione dedicata alle moto d’epoca, che si tiene nelle valli bergamasche. L’evento vede la partecipazione di appassionati e collezionisti che portano in mostra veicoli storici, coinvolgendo anche raduni e esposizioni lungo i percorsi montani. La manifestazione si svolge in diversi punti delle valli, con attività e iniziative legate alla passione per le moto d’epoca.

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Bergamo. C’è una passione che non conosce il tempo. Vive tra i sentieri di montagna, nel profumo della miscela e nel rombo dei motori d’epoca che tornano a ruggire tra le valli bergamasche. È la passione per la regolarità storica, oggi conosciuta come enduro vintage: un mondo fatto di fatica, amicizia, ricordi e moto che raccontano storie. Un fascino che continua a vivere grazie a chi queste moto le restaura, le accende e continua a farle correre con lo stesso entusiasmo di una volta. Dal 5 al 7 giugno l’Altopiano di Selvino e Aviatico ospiterà la prima edizione della “ Valli Legend ”, nuova denominazione della storica “ Valli Bergamasche Revival ”, manifestazione internazionale dedicata alle moto d’epoca organizzata dal Moto Club Scuderia Fulvio Norelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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