Nel Salento il primo Festival auto & moto d’epoca tra passione e solidarietà

Domenica 12 aprile, presso l’area parcheggio del centro commerciale Mongolfiera di Surbo, si svolgerà la prima edizione del “Festival Auto & Moto d’Epoca” nel Salento. L’evento coinvolge appassionati di veicoli storici e prevede l’esposizione di auto e moto d’epoca, offrendo un’occasione per ammirare modelli vintage e partecipare a iniziative dedicate. La manifestazione si terrà in un’area aperta al pubblico, con ingressi liberi.

SURBOLECCE – Domenica 12 aprile, presso l’area parcheggio del centro commerciale Mongolfiera di Surbo Lecce, si terrà la prima edizione del “Festival Auto & Moto d’Epoca”. L’evento è organizzato dall’Associazione Scuderia Alfisti Giallo Verdi di Nardò, con il patrocinio della Città di Surbo e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Weekend a Cesena Fiera tra auto e moto d’epoca, wellness e congresso medico scientifico Auto e moto d’epoca in vetrina alla FieraFine settimana con il pieno di eventi a Cesena Fiera, con tre appuntamenti di respiro nazionale tra auto e moto d’epoca, wellness e congresso medico... Temi più discussi: Offerte di lavoro, 579 posti disponibili nel Salento. In programma un Recruiting day; Figli del Salento: Franco Jurlano, il primo storico presidente del Lecce in Serie A; Il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles nella Chiesa Madre; Nel villaggio in Colombia che si chiama Salento: caffè, sombrero e il nome. Piove sempre, anche nel Salento: cronache ironiche di un popolo non abituato alla pioggiaNel Salento piove sempre più spesso e i salentini non sono abituati: tra ironia e attesa, si spera nel sole a Pasqua. leccenews24.it Emergenza incendi nel Salento: al via il piano per la stagione estiva 2026Questa mattina il Prefetto Natalino Manno ha presieduto una riunione finalizzata a fare il punto sulle misure già attuate nel corso della scorsa stagione AIB ... corrieresalentino.it Estate nel Salento: villa con vista mare per 6/8 persone La tua estate nel Salento… tra privacy, natura e vista mare! Immagina una villa tutta per te, circondata dal verde, con tramonti vista mare e cene all’aperto sotto le stelle… Richiedi la tua offe - facebook.com facebook Ulivo simbolo di rinascita nel Salento piantato dall'assessore Paolicelli: la visita a Olivami - News x.com