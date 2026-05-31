La partita degli impianti sportivi Palazzetto di San Paolo ci siamo Piscina di Iolo | addio fondi Pnrr

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il palazzetto di San Paolo è stato completato, mentre la piscina di Iolo non riceverà più fondi dal PNRR. Durante la cerimonia di insediamento del nuovo sindaco, il commissario ha concluso il suo intervento con un saluto informale, sottolineando un legame con la città che si è rafforzato nel corso dell’ultimo anno.

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Il commissario Claudio Sammartino, durante la proclamazione di Matteo Biffoni a sindaco di Prato dello scorso giovedì, aveva concluso il proprio intervento con una frase informale: "Viva Prato!", a rimarcare un legame creatosi in poco meno di un anno. Parafrasiamone la frase, breve quanto efficace nel suo slancio di semplicità: "Viva lo sport": dovrà essere questo uno degli slogan della terza giunta Biffoni. Tra le priorità, non può non esserci quella di intervenire sugli impianti sportivi del territorio. Tema che il commissario straordinario si è suo malgrado trovato a dover affrontare: prima la chiusura della piscina di via Roma a causa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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