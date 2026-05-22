Il padre di un bambino di sette anni deceduto annegato in una piscina a Suio ha dichiarato al Giornale di Italia che occorre intervenire con la messa in sicurezza degli impianti per evitare tragedie simili. La vicenda riguarda la morte di Gabriele Petrucci, avvenuta recentemente, e le sue parole si concentrano sulla necessità di adottare misure preventive per la sicurezza delle strutture acquatiche. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'incidente o sulle autorità coinvolte è stata resa nota.

Antonello Petrucci, papà di Gabriele, il bimbo di 7 anni morto annegato in una piscina a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina, è stato intervistato dal Giornale d'Italia per parlare della tragedia che lo ha colpito: "Hanno levato una forza sociale per l'Europa, mia moglie ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gabriele Petrucci morto annegato in piscina, papà Antonello al GdI: "Messa in sicurezza degli impianti o ci sarà strage degli innocenti"

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Gabriele morto a 7 anni nella piscina, il padre ai funerali: Ci sono 40 morti silenziose...

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