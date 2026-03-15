Contributo di 50mila euro per l' ammodernamento degli impianti sportivi

Il comune di Santa Giustina in Colle ha ricevuto un contributo di 50mila euro dal bando “Work in Sport 2025” della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La somma sarà utilizzata per l'ammodernamento degli impianti sportivi di via Trieste, gestiti dalla società Calcio. L’intervento mira a migliorare le strutture sportive del territorio.

Il comune di Santa Giustina in Colle ha ottenuto un importante contributo di 50mila euro dal bando “Work in Sport 2025” della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, destinato allariqualificazione degli impianti sportivi di via Trieste, attualmente in gestione alla società Calcio Justinense, che nel 2025 ha conquistato la meritata promozione in prima categoria. Grazie a questo finanziamento potrà essere realizzato un intervento complessivo di miglioramento dell’impianto sportivo comunale, per un investimento totale di 90.017,25 euro, con opere che renderannola struttura più efficiente, accessibile e accogliente per tutti. Il progetto prevede la sostituzione di 20 corpi illuminanti con fari led ad alta efficienza, per ridurre i consumi energetici e migliorare l’illuminazione del campo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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