La nuova vita da mamma di Giulia De Lellis ed un momento magico

Giulia De Lellis ha annunciato di essere diventata mamma. La modella e influencer ha condiviso sui social il primo scatto con il bambino. La notizia ha suscitato molte reazioni tra i follower. La nascita è avvenuta nelle ultime settimane, senza dettagli sulle circostanze. Nessuna comunicazione ufficiale su ulteriori informazioni o sul nome del neonato. La notizia ha attirato l’attenzione di molti utenti.

. Dietro l’annuncio di Giulia De Lellis si cela una grandissima emozione familiare che ha commosso l’intero web. Giulia De Lellis è al centro di uno dei momenti più emozionanti della sua nuova vita da madre. Dopo settimane trascorse a raccontare con discrezione e naturalezza la crescita della piccola Priscilla, l’influencer romana ha condiviso con i suoi follower un episodio destinato a occupare un posto speciale nell’album dei ricordi di famiglia: la bambina, nata dalla relazione con Tony Effe, avrebbe pronunciato per la prima volta la parola “mamma”. Un istante brevissimo, quasi impalpabile, ma capace di racchiudere tutta la forza di un legame che si costruisce giorno dopo giorno e che, in pochi secondi, riesce a restituire il senso più profondo della maternità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Priscilla ci ha cambiato la vita con Giulia De Lellis

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